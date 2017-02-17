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Агентство новостей Доступ 1 17 февраля 2017 года, 11:04

«Челябэнерго» построил электрические сети для новостроек в Советском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» построили электрические сети для технологического присоединения новостроек в Советском районе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу сетевой компании.

Два 16-этажных дома по улице Российская станут основой комфортабельного жилого комплекса, строительство которого ведется в периметре улиц Российская – Тимирязева.

Чтобы обеспечить подачу электричества высоткам, энергетики смонтировали трансформаторную подстанцию с двумя силовыми трансформаторами мощностью 1000 кВА каждый. Также проведена работа по реконструкции двух питающих центров, построены кабельные линии электропередачи (КЛ) 0,4-6 кВ. Общая протяженность КЛ составила 2,5 км. Монтаж низковольтной части кабельной сети выполнен сотрудниками компании без привлечения подрядных организаций.

Современный электросетевой комплекс способен обеспечить выдачу мощности в объеме 0,9 МВт, необходимом для электроснабжения жилого фонда и объектов социально-культурной сферы, которые будут располагаться в новостройках.

Работы по строительству сетевой инфраструктуры выполнены в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

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Теги: челябэнерго, мрск урала, новости челябинска, советский район
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