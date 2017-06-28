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Агентство новостей Доступ 1 28 июня 2017 года, 15:50

ЧТЗ сделает для военных бронированные бульдозеры


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский тракторный завод (ООО «ЧТЗ – Уралтрак») подписал контракт с министерством обороны РФ на поставку пяти бульдозеров со специальной усиленной защитой – сборку машин планируется начать уже в июле 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу завода.

Бронированная техника нужна военным для работы в экстремальных условиях, в том числе непосредственно в зоне боевых действий.

Опытный образец такой машины тракторостроители представили в Москве на международной выставке «Армия-2016», а еще ранее бульдозер в камуфляжной раскраске показали на выставке вооружений RAE-2015 в Нижнем Тагиле, где он вызвал интерес военных специалистов, в том числе из стран дальнего зарубежья. Однако выставочный агрегат был сделан на базе бульдозера Б10М2, а теперь предприятию по заказу Минобороны предстоит изготовить более мощные машины – на основе Б12.

Разработанный на ЧТЗ трактор модели Б12С.5020ЕН имеет усиленную защиту кабины, капота, топливного бака. Бронированная кабина с бронестеклами и элементы облицовки капота и других узлов со специальной защитой будут изготавливаться на ЧТЗ.

На заводе уже готовятся к выпуску первой промышленной партии бронированной техники. Подготовлено техническое задание. Начата закупка необходимых комплектующих изделий. Сборку машин планируется начать в июле.

В соответствии с заключенным контрактом тракторостроители должны в октябре этого года передать заказчику все пять машин. Они будут отправлены по железной дороге на одну из баз хранения Минобороны.

Фото пресс-службы ООО «ЧТЗ – Уралтрак»

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Теги: минобороны, чтз, чтз-уралтрак, промышленность челябинской области
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