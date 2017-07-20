ЧМК сообщил о начале освоения рынка крупнотоннажных слитков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) отлит сверхкрупный слиток массой 50 тонн – новая технология производства крупнотоннажных слитков из специальных марок стали позволит комбинату выйти на новый сегмент рынка сверхгабаритной продукции и осуществлять поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Крупнотоннажные слитки в мире способны выплавлять единичные предприятия, так как их выпуск требует наличия оборудования для одномоментной выплавки необходимого объема качественной стали, соблюдения особого температурного режима и скорости заливки стали в изложницу (форму для выплавки). Она также технически сложна в изготовлении – форма является разработкой специалистов ЧМК, которым удалось добиться максимальной точности выполнения.

Крупнотоннажные слитки комбинат выпускал и ранее, но их максимальная масса составляла 17,5 тонны. 50-тонные слитки ЧМК будут поставляться в качестве заготовки на другое предприятие металлургического дивизиона Мечела – завод «Уральская кузница». На «Уралкузе» из заготовок будут производить новый вид продукции – крупнотоннажные поковки, которые широко востребованы в машиностроении.

«Отливка высококачественного 50-тонного слитка – событие, имеющее стратегическое значение для металлургического дивизиона Мечела. Сегодня такую продукцию производят всего несколько предприятий в России и за рубежом. В процессе наладки производства наши специалисты применили принципиально новые проектно-конструкторские и технические решения. Мы планируем развивать это направление, так как на данную продукцию видим стабильный спрос», – прокомментировал генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. Мечел объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.