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Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 16:52

ЧМК демонстрирует свои прорывные технологии на международном форуме


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу Мечел) принимает участие в Международном промышленном форуме «Реконструкция промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и машиностроении» – гости стенда ЧМК могут ознакомиться с процессом производства 100-метровых рельсов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу комбината.

На корпоративном стенде ЧМК центральное место занимает проект универсального рельсобалочного стана, признанный лучшим проектом по импортозамещению по версии РСПП. Участники форума могут пообщаться со специалистами комбината, а также ознакомиться с процессом производства рельсовой продукции с помощью видеоролика, который транслируется на стенде.

«В этом году стенд комбината украшен лучшими скульптурами Каслинского завода архитектурно-художественного литья (КЗАХЛ), который также входит в Группу Мечел и является официальным владельцем знаменитого отечественного бренда «Каслинское литье». Чугун для шедевров КЗАХЛ производит доменный цех ЧМК», – рассказали на предприятии.

Международный промышленный форум в Челябинске ежегодно собирает на своей площадке лидеров отечественной и мировой металлургии и машиностроения. Мероприятие нацелено на привлечение инвестиционных средств в развитие экономики Челябинской области, а также поиска инновационных бизнес-решений и идей для модернизации и строительства промышленных объектов металлургии.

Официальную поддержку мероприятию оказывает министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» – одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК – одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы Мечел, находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

Мечел – глобальная горнодобывающая и металлургическая компания Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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Теги: мечел, чмк, выставка, новости челябинска, промышленность челябинской области
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