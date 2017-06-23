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Агентство новостей Доступ 1 23 июня 2017 года, 11:45

Более 60 млн рублей получит Сосновский район на строительство моста и дороги


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сосновский муниципальный район получит более 60 млн рублей из областного бюджета – деньги пойдут на строительство нового моста через реку Зюзелга в поселке Есаульский и подъездную дорогу к микрорайону Звездный в поселке Красное поле, передает корреспондент Агентства новостей Доступ со ссылкой на пресс-службу правительства Челябинской области.

Для жителей Есаульского мост является единственной переправой через Зюзелгу, однако конструкция установлена в 50-х годах и сегодня является очень ненадежной. Каждую весну вода затапливает подходы к нему, а иногда и сам мост. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация, на эти цели было выделено 24 млн рублей.

Отметим, что жилищное строительство активно ведется также в поселке Красное поле, где развивается новый микрорайон Звездный. Один из этапов – строительство подъездных автодорог. На данный момент жители вынуждены пользоваться технологическими дорогами, предназначенными для тяжелого автотранспорта. Поэтому на строительство новой автомагистрали протяженностью 2 км выделено более 40 млн рублей.

«Микрорайон и прилегающая территория представляют перспективное направление для развития пригорода областного центра. Также на площади 200 га запланировано строительство высокотехнологических предприятий, размещение технопарка», – отметил глава Сосновского района Евгений Ваганов.

По словам главы в перспективе планируется запуск дополнительного маршрутного такси, связывающего микрорайон Звездный и северо-запад Челябинска.

Напомним, в рамках реализации приоритетных социально-значимых программ губернатор Челябинской области Борис Дубровский принял решение о направлении дополнительных денежных средств в размере 4 млрд рублей. Из них на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в регионе было выделено более 2,9 млрд. Помимо Сосновского района, дополнительное финансирование данного направления получили Челябинск (1,5 млрд), Магнитогорск (300 млн), Чебаркульский муниципальный район (более 42 млн).

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Теги: челябинская область, дороги, ремонт дорог, борис дубровский, новости сосновского района
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