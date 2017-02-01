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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 17:09

Более 180 млн рублей получит малый и средний бизнес Челябинской области в 2017 году


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Малый и средний бизнес Челябинской области получит более 180 млн рублей в 2017 году – среди регионов России Южный Урал стал шестым по объему выделенных средств и первым в УрФО, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительством РФ в рамках госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика» субсидии в размере 7,5 млрд рублей распределены между 82 субъектами Федерации. Южному Уралу на эти цели выделено 182,3 млн рублей.

Объем федерального финансирования поддержки малого и среднего предпринимательства в Челябинской области в этом году остался практически тем же, что в 2016 году, хотя общий объем привлекаемых средств по стране был сокращен по сравнению с прошлым годом почти в два раза – с 9,6 до 5,9 млрд рублей.

«Субсидии в размере 182,3 млн рублей – это больше, чем тот лимит, который ранее был запланирован для Южного Урала. Это стало возможным благодаря проводимой по инициативе губернатора Челябинской области Бориса Дубровского перезагрузке системы поддержки МСП, ставке на возвратные инструменты финансирования, оказание услуг предпринимателям по принципу одного окна, что полностью соответствует федеральным трендам», – отметил заместитель главы региона Руслан Гаттаров.

Благодаря сохранению объемов финансирования в 2017 году будут реализованы все запланированные мероприятия по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе по предоставлению поручительств, льготных микрокредитов, в полной мере будут работать Фонд развития МСП Челябинской области и Центр поддержки предпринимательства в его составе, а также Центр поддержки экспорта, Региональный центр инжиниринга.

Продолжатся программы поддержки моногородов, реализация проекта по созданию МФЦ для бизнеса, федеральной программы «Ты – предприниматель».

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Теги: субсидии, малый и средний бизнес, новости челябинска
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