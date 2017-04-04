Бензин продолжает дорожать в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске продолжается рост цен на бензин – в конце марта и начале апреля подскочила стоимость АИ-92 и АИ-95, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу региональной антимонопольной службы.

Мониторинг цен с 27 марта по 2 апреля 2017 года показал, что произошло увеличение розничной цены на бензин ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» АИ-92 на 30 копеек, АИ-95 – на 20 копеек.

Напомним, что с 20 по 26 марта произошло увеличение цены на бензин АИ-95 у ООО «Газпромнефть-Центр», ООО «Башнефть-Розница» и ООО «Регион» – на 20 копеек, ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» – на 30 копеек.