Аграрии Южного Урала произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Подведены итоги развития животноводства Челябинской области за пять месяцев 2017 года – наряду с птице- и свиноводством хорошую динамику показывает молочное животноводство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

В январе-мае 2017 года южноуральские сельхозпредприятия произвели 200 тыс. тонн мяса скота и птицы – это 100,7% к аналогичному периоду прошлого года. Свинины произведено 46,4 тыс. тонн, что на 13% больше уровня января-мая 2016 года. Мяса птицы выпущено 148,3 тыс. тонн.

«Привес бройлеров в мясном птицеводстве увеличился по сравнению с прошлым годом на 3 грамма и составил 55,7 грамма в сутки. В свиноводстве суточный привес составляет, в среднем, 470 граммов на голову. Показатели конверсии корма также свидетельствуют о совершенствовании технологии производства: на 1 центнер привеса в птицеводстве затрачивается 170 кг кормовых единиц (год назад было 178 кг), на центнер привеса в свиноводстве – 387 кг кормовых единиц», – рассказал начальник управления по развитию сельскохозяйственного производства Алексей Кобылин.

В молочном животноводстве прирост валового производства за пять месяцев составил по сравнению с прошлым годом 6,8 тыс. тонн – произведено 70,3 тыс. тонн молока. Молочная продуктивность составила 2 516 кг на условную голову, рост – 358 кг.

Импульс развития отрасль животноводства получила благодаря эффективной работе по воспроизводству стада, которая характеризуется, в конечном итоге, количеством молодняка, который вводится в основное стадо. За пять месяцев численность молодых животных, которые пополнили основное стадо, составила 10,7% от общего продуктивного поголовья против 9,3% в прошлом году.

Также в отрасли молочного животноводства отмечается заметное улучшение показателей привесов молодняка, сохранности коров. Рождаемость телят в январе-мае текущего года сохранилась на уровне прошлого года – в среднем по области родилось 37 телят на каждые 100 коров. Чтобы обеспечить дальнейший рост продуктивности молочных коров, в текущем сезоне молочным хозяйствам необходимо заготовить, в среднем, 45 центнеров кормовых единиц на каждую голову крупного рогатого скота.

Для сбалансированного кормления животных зоотехнической службе сегодня необходимо составить кормовую программу на текущий год, а для обеспечения надлежащего содержания животных представить в министерство предложения по технологическому обновлению.