Аграрии Челябинской области получат 100 млн на обновление техники в 2017 году

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Аграрии Челябинской области получат 100 млн рублей на обновление техники в 2017 году – увеличение региональной господдержки напрямую связано с необходимостью технического перевооружения АПК, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

Сегодня в южноуральских сельхозпредприятиях насчитывается более 10 тыс. тракторов, 2,8 тыс. зерноуборочных комбайнов, 2 тыс. 180 автомобилей, 400 кормоуборочных комбайнов, а также более 14 тыс. единиц почвообрабатывающей, посевной и прочей сельхозтехники. Примерно 40% из этой техники находится в пользовании у фермеров.

Как сообщил начальник отдела по технической политике министерства сельского хозяйства Челябинской области Александр Саплин, 60% парка сельхозтехники в регионе нуждается в обновлении. Ежегодно 10% машин, работающих сегодня в хозяйствах, должно заменяться, однако на практике обновляется всего 3% процента.

Сегодня сельхозтоваропроизводители могут приобрести необходимые трактора, комбайны, сеялки со скидкой по федеральной программе «1432». В соответствии с ней господдержку получают заводы-изготовители сельхозтехники, которые реализуют свою продукцию аграриям по сниженной цене. В 2016 году это снижение составляло 25%. Существует перечень таких производителей техники – получателей госсубсидий, в него входит сегодня 53 предприятия. Это большинство известных заводов в России, в том числе «Ростсельмаш», «Агромашхолдинг», «Воронежсельмаш» и другие. В прошлом году в целом по России на поддержку программы «1432» было направлено 10 млрд рублей, в 2017 году запланировано 13,7 млрд.

В Челябинской области, в дополнение к федеральной программе господдержки, третий год выделяются областные субсидии для поддержки сельхозпредприятий при покупке техники.

По словам Саплина, в 2015 году, когда возобновили субсидирование приобретения сельхозтехники, из областного бюджета было выделено 15 млн рублей, тогда было просубсидировано приобретение 59 комбайнов.

«В 2016 году область направила на поддержку технического перевооружения уже 60 млн рублей. Как результат, Минсельхоз выделил субсидии уже 147 сельхозтоваропроизводителям, которые закупили 314 единиц техники почти на 1,5 млрд рублей. В 2017 году выделено уже 100 млн рублей на эти цели. Такое увеличение областной господдержки напрямую связано с необходимостью технического перевооружения АПК, поскольку сегодня эффективное сельхозпроизводство возможно только с применением современной ресурсосберегающей техники», – рассказал специалист.

Региональные субсидии на технику получают сельхозтоваропроизводители, которые приобретают зерно- и кормоуборочные комбайны, трактора мощностью 150 л/с и более, посевные комплексы и самоходные прицепные опрыскиватели.

Обновлению технического парка в АПК способствует наличие специальных программ кредитования в банках.