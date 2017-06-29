Южноуральские депутаты одобрили выделение 8,5 млрд на решение социальных вопросов

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного собрания Челябинской области внесли поправки в региональный бюджет – около 8,5 млрд рублей будут направлены на повышение зарплат бюджетников, ремонт дорог, газификацию, здравоохранение, сельское хозяйство, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня мы приняли знаковое решение. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский, исполняя указы президента Российской Федерации, предложил депутатам Законодательного Собрания увеличить бюджет области на беспрецедентную сумму – 8 млрд 490 млн рублей. Мы поддержали эту инициативу. Суммы, которые мы сегодня внесли, идут, прежде всего, муниципалитетам и решают ряд важнейших социально-экономических проблем. Первые отклики, которые мы получили от наших коллег из муниципалитетов, очень позитивные», – сказал в этой связи председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш.

Законопроектом предусмотрены дополнительные расходы областного бюджета на 2017 год в сумме 8,5 млрд рублей за счет: налоговых поступлений на 4,4 млрд рублей; ранее предусмотренных в областном бюджете средств – 4,1 млрд рублей.

Дополнительно 2,9 млрд рублей будут направлены на повышение зарплат работников бюджетной сферы для реализации «майских указов» президента РФ. Эти средства были ранее зарезервированы в областном бюджете. Больше всего достанется работникам системы образования – 1,2 млрд рублей, 800 млн рублей – здравоохранения, 400 млн – соцработникам, 100 млн – сотрудникам учреждений культуры.

«Заработные платы на Южном Урале в соответствии с "майскими указами" выросли довольно существенно. Врачи теперь должны будут получать до 200% от уровня средней зарплаты по региону. Сегодня зарплата врача находится на уровне 40 тыс. рублей, однако должна подняться до 60 тыс., учитывая, что уровень средней зарплаты по области составит около 30 тыс. рублей. В сфере культуры зарплата должна достигать уровня среднего жалованья по области. Повышение идет уже с мая текущего года, а нынешние изменения приняты, чтобы обеспечить продолжение роста в следующем полугодии», – отметил вице-спикер ЗСО Александр Журавлев.

Также 2,1 млрд рублей пойдет на финансирование дорожной деятельности в муниципальных образованиях области. При этом суммарный дорожный фонд Челябинской области с учетом принятых решений составит более 12,7 млрд рублей. Из данной суммы около 1,5 млрд рублей пойдет на ремонт и содержание дорог Челябинска – это гостевые маршруты в рамках подготовки саммитов ШОС и БРИКС, дорога от аэропорта в центр города, а также на обустройство подъездов к строящейся школе в 54-м микрорайоне и ремонт улицы Новороссийская в Ленинском районе.

«Сегодня добавлено в дорожный фонд 2,1 млрд рублей. Эти средства направлены, в первую очередь, муниципальным образованиям. Львиная доля в размере 1,5 млрд пойдет Челябинску на реконструкцию гостевых маршрутов в рамках подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, еще 300 млн рублей уйдет Магнитогорску, а остальная сумма будет распределена по заявкам», – прокомментировал первый заместитель председателя ЗСО Юрий Карликанов.

Еще 200 млн предназначено для строительства новых дорог, в том числе улицы Трашутина, реконструкцию с расширением полосы автодороги от Свердловского тракта до Успенского кладбища и строительство дороги по улице Героя России Родионова и улицы Тепличная к микрорайону в Чурилово.

Более 60 млн рублей будет направлено на строительство дорог в поселке Красное Поле, микрорайоне «Звездный» Сосновского района, а также на строительство моста в Сосновском районе через реку Зюзелга. Еще 300 млн рублей выделено на содержание дорог Магнитогорска.

Сфера здравоохранения получит на приобретение медицинского оборудования, автомобилей скорой помощи, лекарства и ремонт лечебных учреждений – 1,4 млрд рублей.

На газификацию отведено 600 млн, которые будут направлены 34 территориям области – всего будет реализовано 53 проекта. Голубое топливо появится в поселке Летягино (Южноуральск), деревне Акбашево (Аргаяшский район), поселке Новый (Брединский район), поселке Алексеевка (Варненский район), поселке Белоусово (Еткульский район), поселке Дубровка (Коркинский район) и деревнях Татарка и Андреевка (Увельский район).

«Сегодня по предложению губернатора депутатами было принято решение добавить 616 млн рублей на газификацию. Газ получат порядка 60 населенных пунктов. Проблема по газификации одна из актуальных в Челябинской области. Уровень газификации у нас приближается к 60%, однако это средний уровень. Есть населенные пункты, где этот уровень составляет 16%, а в некоторых этот показатель находится на уровне 85-90%», – отметил Юрий Карликанов.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы будет направлено почти 200 млн рублей. Средства пойдут на водоснабжение поселка Локомотивный, сел Варламово и Медведево (Чебаркульский район). В части водоотведения будут достроены и введены в эксплуатацию очистные сооружения в Верхнеуральске и селе Фершампенуаз, будет продолжено строительство очистных сооружений в Аше.

Около 94 млн рублей получат в качестве государственной поддержки аграрии.

На реализацию программы «Реальные дела» запланировано 3 млн рублей.

Учитывая изменения, доходы бюджета составят 132,1 млрд, расходы – 142,1 млрд, дефицит – 10 млрд рублей.