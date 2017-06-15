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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 11:40

ВНИМАНИЕ. В Челябинске с 27 июня начнется 4-й этап опрессовки – список


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске стартует 27 июня и продлится до 11 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, горячая вода будет отключена в 883 жилых домах, 48 детских садах, 42 учебных заведениях и 14 лечебных учреждениях.

«Под четвертый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Советский и Тракторозаводский районы», – говорится в сообщении.

Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения составляет две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Опрессовка-2017, IV этап:
Калининский район
Курчатовский район
Ленинский район
Советский район
Тракторозаводский район

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Теги: жкх, горячая вода, коммуналка, опрессовка, новости челябинска
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