ВНИМАНИЕ. В Челябинске с 27 июня начнется 4-й этап опрессовки – список

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Четвертый этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону в Челябинске стартует 27 июня и продлится до 11 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы городской администрации, горячая вода будет отключена в 883 жилых домах, 48 детских садах, 42 учебных заведениях и 14 лечебных учреждениях.

«Под четвертый этап опрессовки попали Калининский, Курчатовский, Ленинский, Советский и Тракторозаводский районы», – говорится в сообщении.

Как отмечают в управлении ЖКХ, максимальный срок отключения составляет две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Опрессовка-2017, IV этап:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Советский район

Тракторозаводский район