ВНИМАНИЕ. Для грузовиков на месяц ограничат движение по трассам Южного Урала

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области с 12 апреля по 11 мая вводится весеннее ограничение для большегрузов – трассы регионального и межмуниципального значения закроют на весеннюю «просушку», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Миндортранса.

«Движение по областным автомобильным дорогам транспортных средств, нагрузка на ось которых превышает установленные нормы, должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области», – прокомментировал глава министерства Дмитрий Микулик. Ограничение коснется транспортных средств, нагрузка на каждую ось которых превышает 6 тонн.

При этом ограничения не будут распространяться на международные перевозки пассажиров и грузов, пассажирские перевозки, на транспортировку продуктов питания, лекарств, топлива, семян, удобрений, почты. Также под запрет не попадают перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий ЧС, машины Минобороны РФ.