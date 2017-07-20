Челябинец создал сеть интернет-магазинов для продажи наркотиков, заработав свыше 150 млн

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники полиции задержали уроженца Челябинска, лидера преступного сообщества, организовавшего сеть интернет-магазинов наркотиков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как следует из сообщения, в ноябре 2014 году мужчина создал интернет-магазин, а впоследствии еще несколько самостоятельно действующих групп, преобразованных в дальнейшем в преступное сообщество. Таким образом, была создана сеть для незаконного оборота наркотиков в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском крае, Татарстане, Башкирии и Удмуртии.

«В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали более 50 человек в различных регионах РФ. При проведении обысков изъято более 10 кг синтетического наркотического средства, 2 млн рублей, 9 автомобилей различных марок, а также наложен арест на недвижимое имущество», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, доход от незаконного бизнеса членов сообщества превысил 150 млн рублей.

Возбуждены дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества или участие в нем).

Операцию по задержанию лидера и участников преступного сообщества провели сотрудники ГУНК МВД России и УНК ГУ МВД России по Челябинской области.

Также полицейские установили, что связь между членами сообщества осуществлялась посредством мессенджера Telegram.

В настоящее время 37 подозреваемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным 14 – подписка о невыезде и надлежащем поведении.