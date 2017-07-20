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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 16:40

Житель Верхнего Уфалея устроил бесчинства на военном мемориале


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Дело о вандализме возбуждено по факту бесчинства на военном мемориале в Верхнем Уфалее – расследование поставил на контроль прокурор Челябинской области Александр Кондратьев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел неделю назад, 12 июля, поздним вечером в сквере Победы. «Установлено, что местный житель из хулиганских побуждений осквернил мемориал "Вечный Огонь", установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Подозреваемый сжег цветы, раскидал венки и уронил одну из мемориальных памятных плит», – рассказали в прокуратуре.

По данному факту в отношении 28-летнего мужчины возбуждено дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм). В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия в целях установления всех обстоятельств совершения преступления.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором Челябинской области на личный контроль.

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Теги: мемориал, вов, вандализм, новости верхнего уфалея, вечный огонь, память
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