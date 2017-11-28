Житель Тюмени погиб, залетев под фуру на трассе М-5 в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Тюмени залетел под фуру на «дороге смерти» в Челябинской области, – авария произошла на 1 635-м километре трассы М-5, на спуске с Юрюзанского перевала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По предварительным данным, около семи часов вечера в понедельник, 27 ноября, водитель автомобиля «Нива» (номера 72 региона) на спуске с перевала в сторону Усть-Катава выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате происшествия получил тяжелые травмы.

На помощь еще мужчине выдвинулись бойцы Усть-Катавского спасотряда областной службы. «Прибыв на место ДТП, спасатели извлекли пострадавшего из авто и передали бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы ПСС.

Позднее стало известно, что мужчина не выжил.

Фото пресс-центра ПСС Челябинской области