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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 11:20

Житель Тюмени погиб, залетев под фуру на трассе М-5 в Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Тюмени залетел под фуру на «дороге смерти» в Челябинской области, – авария произошла на 1 635-м километре трассы М-5, на спуске с Юрюзанского перевала, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

 

По предварительным данным, около семи часов вечера в понедельник, 27 ноября, водитель автомобиля «Нива» (номера 72 региона) на спуске с перевала в сторону Усть-Катава выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. В результате происшествия получил тяжелые травмы.

 

На помощь еще мужчине выдвинулись бойцы Усть-Катавского спасотряда областной службы. «Прибыв на место ДТП, спасатели извлекли пострадавшего из авто и передали бригаде скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы ПСС.

Позднее стало известно, что мужчина не выжил.

Фото пресс-центра ПСС Челябинской области

Теги: авария на м5, дтп на трассе, дтп с грузовиком, поисково-спасательная служба челябинской области, новости усть-катава
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