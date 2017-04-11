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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 11 апреля 2017 года, 18:14

Наркоман попытался зарезать таксиста ради дозы в Копейске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Копейске (Челябинская область) местный житель задержан за нападение на таксиста – злоумышленник хотел забрать деньги, чтобы купить на них наркотики, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

По версии следствия, ночью 6 апреля таксист, получив заявку от диспетчера, привез пассажира в СНТ «Строитель-2», где подозреваемый ударил его ножом в шею. Водитель выхватил оружие у нападавшего, после чего тот скрылся.

Вскоре стражи порядка установили и задержали подозреваемого, мужчина пояснил, что хотел убить таксиста и забрать его деньги для приобретения наркотиков.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, решается вопрос о предъявлении обвинения. Ведется сбор и закрепление доказательной базы.

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Теги: такси, борьба с наркотиками, покушение на убийство, новости копейска, криминальные новости челябинской области
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