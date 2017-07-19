Житель Анапы, пырнувший в поезде ножом в живот попутчика, отправится в психбольницу

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Анапы, пырнувший в поезде ножом в живот попутчика, отправится в психбольницу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Челябинскую транспортную прокуратуру.

Как следует из сообщения, мужчина 1952 года рождения, находясь в поезде сообщением Анапа – Томск в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар ножом в живот другому пассажиру, причинив ему тяжкий вред здоровью.

По данному факту было возбуждено дело по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровья, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений).

«Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов житель Анапы страдает психическим заболеванием, представляет опасность для общества и нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», – говорится в сообщении.

Челябинским транспортным прокурором материалы дела направлены в Чебаркульский районный суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.