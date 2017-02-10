16+ Вылетевшая на встречку иномарка устроила смертельное ДТП на Шершнях

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Водитель ВАЗа погиб при столкновении с Nissan Tiida, вылетевшей на встречку в районе Шершней в Челябинске – предполагаемый виновник ДТП находится в больнице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 10 февраля, около 11.20 на улице Прибрежная, в районе кольца у Шершней, Nissan Tiida при неустановленных обстоятельствах вылетел на встречку, врезавшись в ВАЗ-2107, которым управлял пенсионер.

«В результате ДТП водитель "семерки", мужчина 1951 года рождения, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель иномарки был доставлен в больницу», – рассказали в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинску.

На месте аварии работают сотрудники Гоставтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.