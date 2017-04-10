Пн, 10.04.2017, 10:36 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 10:33

Вор в медицинской маске вынес 28 тыс. рублей из кассы магазина на ЧМЗ


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска разыскивает неизвестного, тайно похитившего 28 тыс. рублей из магазина «Индюшкин» в районе ЧМЗ, – касса была открыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 9 апреля, вечером сотрудница магазина «Индюшкин», расположенного в районе остановки «Импульс», обнаружила, что из кассы пропали деньги. Выяснилось, что кражу совершил неизвестный в медицинской маске. Мужчина воспользовался тем, что продавец отвлеклась, и вытащил деньги из открытой кассы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленника ищут. Между тем, в соцсетях появилась недостоверная информация о вооруженном нападении и поиске очевидцев. В УМВД по Челябинску подчеркнули, что вор действовал, не привлекая лишнего внимания.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: чмз, кража, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 611
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 09:40
18+ Челябинец забил соперника доской от лавки, защищая жену, в Парковом
сегодня, 08:04
18+ Челябинец с ВИЧ изнасиловал бездомную женщину, похитив ее из ребцентра
вчера, 19:51
«Фонтан» высотой в 5 этажей забил во дворе на челябинской Тополинке
вчера, 10:35
Два человека погибли в ДТП на станции Смолино
07 апреля, 12:21
Школьник провалился в реку Миасс, пытаясь достать упавшую с моста скрипку
07 апреля, 12:13
Автомеханика раздавил грузовик в гараже Челябинска
07 апреля, 11:22
В Челябинске выявлена лаборатория по производству мефедрона
06 апреля, 17:44
Силовики перекрыли улицу в Копейске из-за подозрительного пакета
05 апреля, 17:55
18+ За день в челябинском Новосинеглазово задержали 2-х убийц
05 апреля, 13:45
18+ Пьяный рецидивист изрезал знакомого из-за старого конфликта в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость