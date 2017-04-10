Вор в медицинской маске вынес 28 тыс. рублей из кассы магазина на ЧМЗ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полиция Челябинска разыскивает неизвестного, тайно похитившего 28 тыс. рублей из магазина «Индюшкин» в районе ЧМЗ, – касса была открыта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В воскресенье, 9 апреля, вечером сотрудница магазина «Индюшкин», расположенного в районе остановки «Импульс», обнаружила, что из кассы пропали деньги. Выяснилось, что кражу совершил неизвестный в медицинской маске. Мужчина воспользовался тем, что продавец отвлеклась, и вытащил деньги из открытой кассы.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 158 УК РФ (кража). Злоумышленника ищут. Между тем, в соцсетях появилась недостоверная информация о вооруженном нападении и поиске очевидцев. В УМВД по Челябинску подчеркнули, что вор действовал, не привлекая лишнего внимания.