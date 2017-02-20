Житель Татарстана погиб, на грузовике протаранив деревья, под Златоустом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Татарстана погиб в ДТП под Златоустом (Челябинская область) – его автомобиль улетел в кювет и протаранил деревья, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы области.

Авария произошла рано утром 18 февраля на 1 685 км трассы М-5 «Урал». «Грузовик двигался со стороны республики Татарстан, потерял управление, съехал в кювет и врезался в деревья», – говорится в сообщении.

В результате аварии мужчина скончался. Прибывшие на место спасатели с помощью тяжелой техники поставили автомобиль на колеса и деблокировали водителя.

Фото ПСС Челябинской области