Водитель дорогой иномарки задавил 2 пешеходов в Челябинске и скрылся

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске водитель дорогой иномарки задавил двух пешеходов и скрылся – шофер Jaguar наехал на мужчину и женщину прямо на тротуаре, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Авария произошла утром 4 февраля на улице Богдана Хмельницкого возле дома 32. Водитель Jaguar двигался по тротуару и задавил 75-летнего мужчину и 56-летнюю женщину, которые шли в попутном направлении. После ДТП нарушитель бросил машину и скрылся.

Мужчина с многочисленными ранениями госпитализирован, а женщина с ушибами и ссадинами направлена на амбулаторное лечение.

Нарушителя нашли в течение дня и привлекли к административной ответственности. По факту ДТП проводится расследование.