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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 15 марта 2017 года, 14:49

Видео с малышом, плачущим за дверью в Челябинске, всполошило интернет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинка, выложившая в соцсеть видео с плачущим за дверью ребенком, не обращалась в полицию – запись собрала несколько тысяч просмотров и вызвала шквал комментариев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участники группы «Подслушано ЧМЗ» не на шутку обеспокоены роликом, опубликованным одной из местных жительниц. На видео – безутешный плач малыша, находящегося за дверью в подъезде. Девушка попыталась успокоить ребенка, но тот продолжал реветь. Где родители юного затворника – неизвестно.

«Несколько часов один дома за дверью плачет малыш. Может, родители увидят хоть через группу. Или кто из знакомых увидит и позвонит маме. Успокаивала его несколько минут. Недолго поспал и снова плачет. Админ, опубликуй, пожалуйста. Может, конечно, что-то с мамой случилось, пока чуть подождем», – пишет горожанка.

Местные жители, просмотревшие видео, считают, что на место необходимо надо вызвать полицию, подозревая, что у матери какие-то проблемы. В УМВД по Челябинску рассказали, что сегодня с подобными обращениями к ним никто не звонил.

То ли девушка дождалась родителей, то ли пустила ситуацию на самотек. Многие горожане готовы лично выехать на место, чтобы помочь ребенку, однако адреса автор видео не указала. Взволнованные жители следят за развитием событий.

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Теги: чмз, новости челябинска, дети без присмотра
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