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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 22 января 2017 года, 10:46

В Верхнем Уфалее под колесами иномарки погиб подросток


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Госавтоинспекции Верхнего Уфалея (Челябинская область) устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб подросток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации полиции, ДТП произошло возле завода «Металлист» в поселке Строителей.

«Водитель 1958 года рождения, управляя Hyundai Santa Fe, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что погибший 1999 года рождения.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

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Теги: дтп на трассе, новости челябинска, новости верхнего уфалея
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