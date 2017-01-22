В Верхнем Уфалее под колесами иномарки погиб подросток

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сотрудники Госавтоинспекции Верхнего Уфалея (Челябинская область) устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб подросток, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации полиции, ДТП произошло возле завода «Металлист» в поселке Строителей.

«Водитель 1958 года рождения, управляя Hyundai Santa Fe, совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте», – говорится в сообщении ГУ МВД по Челябинской области.

Там уточнили, что погибший 1999 года рождения.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.