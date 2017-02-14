В Магнитогорске женщина, обманув двух девочек, похитила крупную сумму

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Полицейские Магнитогорска (Челябинская область) разыскивают мошенницу, которая 13 февраля в течение двух часов, войдя в доверие к несовершеннолетним девочкам, похитила крупную сумму денег и золотые украшения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первый случай произошел в районе дома 14/1 по улице Грязнова, второй – спустя некоторое время на улице Советской, 155/2.

«Женщина на улице вступала в разговор с девочками, проходила вместе с ними в квартиры, чтобы пообщаться с родителями, выясняла, где находятся ценности и, незаметно похитив их, уходила», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

На вид мошеннице около 40 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, одета в темно-синий пуховик до колен с меховой опушкой, кожаные черные сапоги.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).