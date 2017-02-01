В Магнитогорске полицейские изъяли свыше килограмма «синтетики»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские изъяли свыше килограмма синтетических наркотических средств, задержаны двое мужчин, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«При попытке сбыта "синтетики" был задержан ранее судимый 22-летний безработный. В ходе проведения дальнейших мероприятий сотрудниками полиции установлен и задержан его сообщник 1994 года рождения», – сообщили в пресс-центре ГУ МВД по Челябинской области.

Во время обыска по месту проживания злоумышленников были обнаружены различные наркотические средства синтетического происхождения общей массой более килограмма, а также электронные весы, мерные емкости, липкая лента и полимерные пакетики.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, мужчины заключены под стражу. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Задержание провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Магнитогорску.