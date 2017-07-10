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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 10 июля 2017 года, 16:22

В Красноармейском районе ребенок погиб во время игры с собакой


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Красноармейском районе (Челябинская область) проводится проверка по факту смерти 13-летнего мальчика – школьник погиб, по предварительным данным, в результате несчастного случая, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.

«Тело ребенка было обнаружено в одном из частных домовладений в Красноармейском районе. При осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, двое детей восьми и 13 лет в дневное время ушли гулять с собакой. Играя с поводком собаки, старший школьник залез на стол во дворе дома накинул себе на шею поводок и попытался зацепить его за трубу, однако оступился и упал», – рассказал официальный представитель СУ Александр Скорик.

По данному факту проводится доследственная проверка: устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. В ходе проверки будет дана оценка работе органов опеки осуществляющих контроль за семьей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Теги: несчастный случай, ребенок погиб, новости красноармейского района
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