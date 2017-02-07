В Коркино детсад эвакуировали из-за задымления в подвале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Замыкание в электрическом щитке привело к задымлению в детском саду № 17 в Коркино (Челябинская область) – сотрудники дошкольного учреждения самостоятельно эвакуировали всех воспитанников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сегодня в 7.58 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о задымлении из детского сада № 17. На место были направлены пожарные расчеты из Коркино и поселка Роза», – сообщили в администрации района.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части № 37 Александра Щепеткина, в дошкольное учреждение было отправлено четыре единицы техники, в том числе одна автоцистерна из Розинской пожарной части.

«Педагоги детского сада самостоятельно организовали эвакуацию воспитанников в ближайший магазин и отделение банка», – уточнил он.

Прибыв на место в 8.01, убедившись, что в помещениях детсада никого нет, огнеборцы стали искать источник задымления, который был обнаружен в подвальном помещении, возле электрического щитка.

Обесточив здание, спасатели ликвидировали задымление с помощью порошковых огнетушителей.

После тщательного проветривания помещений детский сад возобновил свою работу.