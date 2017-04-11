В ДТП на северо-западе Челябинска пострадали два человека

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На северо-западе Челябинска иномарка вылетела на встречную полосу и протаранила ВАЗ – пострадали оба водителя, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла сегодня, 11 апреля, у дома 1 по улице Куйбышева.

«По предварительной информации, Nissan выехал на полосу встречного движения и ударил ВАЗ-2107. Пострадали двое мужчин – водители, их забрала бригада скорой медицинской помощи. Один госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение», – сообщил инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД Челябинска Виталий Мордовин.

По его словам, по факту ДТП проводится административное расследование.

Фото из группы «ЧП | ДТП Челябинск»