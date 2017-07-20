В Челябинске загорелась маршрутка с пассажирами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске загорелся маршрутный ПАЗ с пассажирами – водитель на дым из-под капота и резкий запах в салоне не реагировал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел утром в четверг, 20 июля, на улице Кирова, в районе цирка. Задымился автобус, следовавший от Теплотеха на Сельмаш (№ 218).

К слову, большинство пассажиров автобуса тоже предпочло потерпеть неприятный запах и рискнуть жизнью ради того, чтобы не опоздать на работу. Лишь несколько человек возмутились бездействием водителя и потребовали выпустить их, вернув деньги, уплаченные за проезд, рассказали очевидцы.

Одна из пассажирок попыталась вызвать спецслужбы для тушения возгорания, однако не смогла найти, кто бы мог помочь в данной ситуации. «В службе "112" мне сказали, что это "не их епархия" и посоветовали позвонить в полицию, по номеру 102 никто не брал трубку, до Госавтоинспекции я также не смогла дозвониться, чтобы узнать, кто выпускает на линию автобусы в таком безобразном состоянии и проводит ли кто-нибудь инструктаж водителей, в том числе иностранного происхождения, едва говорящих по-русски», – возмущена женщина.

Очевидица также добавила, что удивлена безразличием людей к собственной жизни, ведь ПАЗ работает на газу, а значит, возгорание могло привести к взрыву.