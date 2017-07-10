В Челябинске выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске выясняют обстоятельства смерти 15-летнего подростка – тело школьника обнаружено в одной из квартир в Курчатовском районе города днем в воскресенье, 9 июля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, за три часа до непоправимого шага подросток поссорился со своей матерью», – говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти потерпевшего. Будут опрошены лица из круга общения потерпевшего, а также проверены жилищные условия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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