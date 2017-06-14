18+ Уголовники средь бела дня похитили и бросили в погреб жителя Карабаша

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Трое жителей Карабаша (Челябинская область) задержаны за похищение своего знакомого – прямо на улице мужчину избили, связали, увезли в чужой дом и сбросили в погреб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено накануне около 12.00 у одного из домов в Карабаше, где компания парней встретилась с 31-летним горожанином, чтобы выяснить отношения. Когда разговор не задался, молодые люди набросились на мужчину, связали, затолкали в машину и увезли в дом, где проживали двое из налетчиков. Там, избив потерпевшего руками, ногами и битой до потери сознания, злоумышленники бросили узника в погреб, а сами стали распивать спиртное. Очнувшись, мужчина пытался выбраться, но битой его снова загоняли в подпол.

«Когда двое похитителей отравились за выпивкой в магазин, один остался сторожить потерпевшего. Мужчине удалось скинуть его с люка, вырвать биту и бежать. Увидевшие беглеца молодые люди попытались его догнать через 150 метров, но отвлеклись на выброшенную им биту. В итоге вечером потерпевший был уже в больнице с множественными ушибами головы и тела. В погребе он провел не менее четырех часов», – рассказал руководитель СО по Кыштыму СУ СКР по Челябинской области Павел Козорез.

В настоящее время трое злоумышленников задержаны. Им предъявлены обвинения по пунктам «а, г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Следствие намерено ходатайствовать о заключении парней под стражу. Проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств. С молодыми людьми продолжаются следственные действия.

Известно, что младшему из обвиняемых 18 лет. Все участники событий, включая потерпевшего, ранее не раз привлекались к уголовной ответственности. За похищение человека им грозит до 12 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова