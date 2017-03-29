18+ Туристка погибла на Аркаиме, врезавшись в березу при катании с горы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Катание со снежной горки закончилось смертью для 46-летней жительницы Челябинской области – женщина врезалась в березу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 28 марта, практически на территории заповедника Аркаим (Брединский район, Челябинская область). Туристка, приехавшая в гости к одной из жительниц близлежащего поселка, решила покататься на необорудованной снежной горке. Ее подруга скатилась вниз на собственной куртке, а гостья использовала ледянку. Набрав высокую скорость, она врезалась в березу.

«Женщина получила тяжелую черепно-мозговую травму и скончалась. Установлено, что заповедник услуг по катанию на данной горке не предоставлял. Это был не оборудованный для отдыхающих объект», – рассказал замруководителя СО по Карталам СУ СКР по Челябинской области Андрей Субботин.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Предварительно произошедшее расценивается как несчастный случай.

Ольга Плеханова