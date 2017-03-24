Товарняк насмерть задавил мужчину на Южном Урале

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области неизвестного насмерть задавил грузовой поезд – предположительно мужчина пытался перейти ж/д пути, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Установлено, что 23 марта на 191-м километре 3-го пикета железнодорожного перегона Бижеляк – Ишалино (ЮУЖД) грузовой поезд сбил мужчину. Выяснилось, что погибший пытался перейти пути в неустановленном месте, на сигналы поезда не реагировал. Машинист товарняка попытался затормозить, однако избежать наезда не удалось. Мужчина получил множественные переломы и скончался.

Тело погибшего направлено для проведения исследования и установления причины смерти. Следственными органами проведен осмотр места происшествия, устанавливаются возможные очевидцы, выясняются обстоятельствы и причины происшествия.