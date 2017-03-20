Толпа подростков «успокоила» челябинца, бегавшего по перекрестку с ножом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Потасовка на остановке, которую челябинцы приняли за массовое избиение мужчины, оказалась реакцией граждан на неадекватного человека с ножом, – в произошедшем разбираются сотрудники полиции, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в субботу, 18 марта, днем на пересечении улиц Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Около 16.30 горожане сообщили в полицию о неадекватном молодом человеке, бегающем по проезжей части с ножом. На место прибыли стражи порядка, однако нарушителя спокойствия не нашли. Через некоторое время тот сам обратился в полицию и рассказал, что его избили.

«На место выезжал экипаж. Заявление от мужчины зарегистрировали. Ему была предложена медпомощь, но ехать в больницу горожанин не пожелал. По факту произошедшего проводится проверка», – рассказали в УМВД по Челябинску.

По предварительным данным, пока полиция ехала на вызов о неадекватном горожанине, его успели утихомирить неравнодушные местные жители. Мужчина 1986 года рождения применил к челябинцу физическую силу, на что тот и пожаловался. Толпа молодых людей, оказавшаяся на остановке, просто наблюдала за происходящим.

Напомним, о случившемся СМИ стало известно из соцсетей. Пользователи группы «Подслушано Челябинск» опубликовали пост следующего содержания: «Только что на остановке Молодогвардейцев на глазах у людей парня забивали ногами и палками, и никто не подошел. Никто не остановился! Ехала в маршрутке, маршрутчик не пожелал потратить 10 минут своего времени! И реплики баб в маршрутке из разряда "да он сам виноват" просто убили! Как так можно?! Мы же люди! В людях совсем не осталось людей!» .

Ольга Плеханова,

фото и видео из соцсетей