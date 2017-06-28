18+ Супругов нашли мертвыми после ночного скандала в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Супруги из Магнитогорска (Челябинская область) обнаружены мертвыми после ночной ссоры, которую слышали соседи, – женщина с ножевыми ранениями лежала в квартире, а ее муж найден под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трупы нашли 27 июня днем, после того как на глазах у очевидцев с восьмого этажа дома из окна выпал и разбился насмерть 30-летний мужчина. Прибывшие на вызов полицейские и следователи вскрыли квартиру и обнаружили там тело супруги погибшего с ножевыми ранениями. По одной из версий, горожанин мог свести счеты с жизнью, после того как зарезал жену, однако следствие не исключает, что женщину могли убить третьи лица.

«Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Отрабатываются все версии случившегося. В рамках расследования дела будут изучены обстоятельства произошедшего. Ночью соседи слышали, что в квартире происходил скандал», – рассказал руководитель Орджоникидзевского СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.

Известно, что у погибших супругов имеется совместный ребенок. Двухлетняя девочка на момент трагедии гостила у бабушки. Ее дальнейшую судьбу решат органы опеки.

Ольга Плеханова