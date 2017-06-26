Сразу 2 ребенка оказались под колесами во дворах Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске за минувшие выходные произошло сразу два ДТП с участием детей – несовершеннолетние пострадали в результате столкновений во дворах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД города.

Так, 24 июня на Шоссе Металлургов, во дворе дома 35, водитель ВАЗ-21099, мужчина 1962 года рождения, двигаясь задним ходом, налетел на трехлетнюю девочку. Она с ушибами и ссадинами была направлена на амбулаторное лечение. Ребенок гулял во дворе в сопровождении матери.

Еще одна авария случилась 25 июня на улице Татищева во дворе дома 268. Водитель автомобиля Honda 1988 года рождения сбил семилетнего мальчика. Ребенок с ушибами и ссадинами был направлен на амбулаторное лечение.

Отметим, что ребенок находился во дворе без сопровождения взрослых и шел на детскую площадку.

По факту обоих ДТП проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.