Ср, 22.02.2017, 16:06 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 14:47

Школьник пырнул ножом пятиклассницу, бросившую в него снежок, в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет выясняет обстоятельства конфликта между школьниками в Магнитогорске (Челябинская область) – 12-летний мальчик ударил пятиклассницу ножом во время игры в снежки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 21 февраля, днем возле одной из городских школ, где гуляла компания детей. Когда одна из девочек кинула снежок в своего 12-летнего знакомого, тот попытался увернуться, однако упал и ударился о лед. От обиды мальчик достал из кармана перочинный нож и, догнав школьницу, один раз ударил в область плеча.

«Девочке была оказана медицинская помощь. Телесное повреждение вреда здоровью не повлекло. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», – рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.

Материалы в СК поступили из полиции. С малолетними участниками конфликта уже беседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, мальчик характеризуется положительно. Следователям предстоит выяснить, зачем он носил с собой нож.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: ножевое ранение, школьники, новости магнитогорска, снежки
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Происшествия»

сегодня, 08:48
Бетонная плита улетела с 18-го этажа на стройке в Академ Riverside в Челябинске
вчера, 15:06
Упавшая сосулька пробила лобовое стекло иномарки в центре Челябинска
вчера, 14:33
Крупное ДТП на трассе М-5 под Миассом: есть жертвы
вчера, 14:18
18+ Отчим надругался над 7-летней девочкой в Верхнеуральске
вчера, 11:26
СК проверяет челябинскую больницу, где 2-месячная девочка скончалась от обезвоживания
вчера, 10:25
Челябинские пограничники не пустили в Россию 15 тыс. пачек БАДов для стройности
вчера, 08:25
Две машины сдуло ветром с проезжей части в Магнитогорске
20 февраля, 16:00
18+ Гость, забивший 2-х пенсионерок под Каслями, забыл смыть с себя кровь
20 февраля, 14:04
Грузовой поезд переехал лежащего на путях мужчину под Миассом
20 февраля, 12:35
Житель Татарстана погиб, на грузовике протаранив деревья, под Златоустом
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость