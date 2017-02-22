Школьник пырнул ножом пятиклассницу, бросившую в него снежок, в Магнитогорске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следственный комитет выясняет обстоятельства конфликта между школьниками в Магнитогорске (Челябинская область) – 12-летний мальчик ударил пятиклассницу ножом во время игры в снежки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел во вторник, 21 февраля, днем возле одной из городских школ, где гуляла компания детей. Когда одна из девочек кинула снежок в своего 12-летнего знакомого, тот попытался увернуться, однако упал и ударился о лед. От обиды мальчик достал из кармана перочинный нож и, догнав школьницу, один раз ударил в область плеча.

«Девочке была оказана медицинская помощь. Телесное повреждение вреда здоровью не повлекло. По факту произошедшего проводится доследственная проверка», – рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного СО СУ СКР по Челябинской области Михаил Малиновский.

Материалы в СК поступили из полиции. С малолетними участниками конфликта уже беседовали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, мальчик характеризуется положительно. Следователям предстоит выяснить, зачем он носил с собой нож.

Ольга Плеханова