Семь человек разбились в ДТП под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Сосновском районе (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства ДТП, в котором пострадали семь человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщили в южноуральском МЧС, авария произошла ночью 1 июля, около 01.21 по местному времени, в поселке Красное поле.

По предварительным данным, виновником ДТП стал пьяный водитель, кроме того, машина была перегружена – в нее, кроме шофера, вошли еще шесть человек и, по словам очевидцев, все нетрезвые. Водитель не справился с управлением, и автомобиль вылетел с дороги в глубокий кювет.

Для ликвидации последствий ДТП были задействованы силы и средства МЧС. На место экстренно выехали сотрудники правоохранительных органов и скорой помощи.

Обстоятельства аварии уточняются.

Фото из группы ЧП|ДТП Челябинск