18+ Пятилетний мальчик задохнулся, надев на голову пакет, в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи Златоуста (Челябинская область) выясняют обстоятельства смерти пятилетнего мальчика, которого бабушка обнаружила мертвым с пакетом на голове, – ребенку хватило нескольких минут, чтобы задохнуться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Трагедия случилась в воскресенье, 22 января, в одной из квартир, где проживала семья с ребенком. Родители попросили бабушку посидеть с пятилетним внуком, а сами отправились по делам. Женщина уже поднималась в квартиру, когда отец и мать вышли, оставив мальчика в одиночестве всего на несколько минут. Когда бабушка зашла в комнату, то обнаружила, что мальчик не дышит. На его голову был натянут полиэтиленовый пакет. Женщина вызвала скорую, но медики лишь констатировали смерть ребенка.

«По предварительным данным, мальчик сам надел на голову пакет. Поскольку он плотно прилегал к голове, то снять его самостоятельно у него не получилось. Ребенок задохнулся. По факту произошедшего начата доследственная проверка», – рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Дубовицкий.

Известно, что семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ольга Плеханова