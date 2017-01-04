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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 4 января 2017 года, 20:03

Пьяный жилец устроил пожар в общежитии в Челябинске, эвакуировано 23 человека


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пьяный житель устроил пожар в общежитии в Металлургическом районе (Челябинск), из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 23 человека, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, сегодня, 4 января 2017 года, загорелась квартира в доме 102 по улице Мира (общежитие).

«На место первыми прибыли огнеборцы 4-й пожарно-спасательной части. К тому моменту из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, вырывалось пламя. Сотрудники чрезвычайного ведомства приступили к эвакуации жильцов», – сообщили в пресс-центре регионального управления МЧС.

Из здания с использованием спасательных комплектов и автолестницы было выведено 23 человека, включая пятерых детей.

«Дом коридорного типа, существовала реальная угроза распространения огня на соседние квартиры. Сильное задымление препятствовало самостоятельной эвакуации людей», – уточнили в МЧС.

В настоящее время на месте работают сотрудники отделения дознания. По предварительным данным, проживающий в квартире мужчина 1972 года рождения, пользовался электрической миниплитой для приготовления пищи. На короткое время он покинул комнату, чуть позже соседи сообщили ему о пожаре.

«Мужчина пытался тушить пламя самостоятельно, но, получив ожоги лица и кистей, попросил вызвать спасателей», – добавили в ГУ МЧС.

Позднее сообщение в пожарную охрану дало развиться пожару – комната выгорела полностью. С ожогами первой и второй степени и отравлением продуктами горения пострадавший был доставлен в больницу. По заключению медицинских работников, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Теги: пожар, новости челябинска
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