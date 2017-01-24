Полуторагодовалый мальчик умер под Коркино после приема жаропонижающего

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Следователи устанавливают обстоятельства смерти полуторагодовалого малыша в одной из деревень Коркинского района (Челябинская область) – родители обнаружили мальчика, которого лечили от простуды, мертвым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 23 января, около 7.30 в одном из домов, где проживала семья с маленьким ребенком. За два дня до этого мальчика возили в больницу, так как он неудачно упал на ногу, играя с другими детьми. У малыша остался небольшой синячок и рентген не показал, что есть повреждения. В воскресенье, 22 января, у ребенка поднялась температура, ему вызвали скорую помощь. Медики решили, что у мальчика ОРВИ и прописали жаропонижающее.

«Утром ребенок проснулся, мать его покормила и попоила, а через час он был уже мертв. Причину смерти установят судмедэкперты. Сейчас мы ждем результатов», – рассказал старший следователь СО по Коркино СУ СКР по Челябинской области Владислав Нежинский.

По факту случившегося организована доследственная проверка. Правоохранители проверяют все версии смерти ребенка.

Ольга Плеханова