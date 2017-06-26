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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 26 июня 2017 года, 10:20

Полицейский, приехавший разнимать супругов из Увелки, попал под нож


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Выезд на семейный скандал закончился ножевым ранением для сотрудника полиции в Увельском районе (Челябинская область) – дебошир арестован, а в отношении его жены начата проверка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в доме супругов, куда на очередной скандал приехали сотрудники полиции. Женщина пожаловалась на пьяного мужа, который стал на нее бросаться в ходе ссоры. Когда дебошира попытались задержать, тот взялся за холодное оружие. Один нож мужчина метнул в полицейского, но промахнулся, а со вторым подбежал и нанес им удар в живот.

«Ранение непроникающее, но действия местного жителя квалифицированы по части 2 статьи 318 УК РФ – "Применение насилия в отношении представителя власти". После задержания мужчина рассказал об обстоятельствах случившегося. Стоит отметить, что стражи порядка действовали очень мягко. Суд поддержал ходатайство следствия об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу», – рассказал руководитель СО по Южноуральску СУ СКР по Челябинской области Андрей Родинов.

Кроме того, в настоящее время доследственная проверка проводится в отношении супруги дебошира. Когда мужа стали задерживать, женщина подбежала и начала отталкивать от него сотрудников полиции, которых сама же просила ранее о помощи.

Ольга Плеханова

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Теги: нападение на полицейского, новости увельского района, криминальные новости челябинской области
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