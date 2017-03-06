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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 6 марта 2017 года, 15:57

Поезд покалечил мужчину в районе Златоуста


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) мужчину сбил поезд – потерпевший лишился стопы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

В ночь с субботы на воскресенье сотрудники Златоустовского спасотряда оказывали содействие скорой помощи в транспортировке мужчины, сбитого поездом на 1 794 км железной дороги.

С помощью снегохода и носилок спасатели транспортировали пострадавшего до кареты скорой помощи. У 33-летнего мужчины оказалась  ампутирована стопа.

Челябинские хирурги пришили мужчине руку, которую он привез в пакете

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Теги: юужд, новости златоуста, ж/д происшествие
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