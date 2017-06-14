Под Ашой УАЗ при обгоне улетел в кювет, пострадал водитель

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Под Ашой (Челябинская область) УАЗ при обгоне врезался в Volkswagen Golf и улетел в кювет, водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации отделения пропаганды безопасности дорожного движения областной ГИБДД, авария случилась в 20.40 13 июня на 1 562 километре федеральной трассы М-5 «Урал» Москва – Челябинск.

«Водитель УАЗ 1959 года рождения при совершении обгона (маневр на данном участке разрешен) совершил столкновение с попутно двигавшимся Volkswagen Golf. От удара отечественный автомобиль съехал с дороги и опрокинулся в кювет», – говорится в сообщении ведомства.

В результате ДТП водитель УАЗ получил телесные повреждения и был госпитализирован.