Переходил на красный свет: в Магнитогорске насмерть сбили мужчину

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) произошло смертельное ДТП – жертва переходила проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе, но на запрещающий сигнал светофора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщается, что авария произошла на проспекте Карла Маркса поздно вечером: 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 наехал на пожилого мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора. В результате ДТП 68-летний житель города скончался в больнице.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.