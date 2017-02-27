Пенсионер в Озерске «отдал» мошенникам почти 400 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) ищут аферистов, «нагревших» местного пенсионера почти на 400 тыс. рублей, – мужчина доверился неизвестному, который по телефону сообщил ему о блокировке банковской карты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального полицейского Главка.

Установлено, что пенсионеру 1950 года рождения позвонил мужчина, который представившись сотрудником банка, сообщил, что его карточка заблокирована, и чтобы снова ею пользоваться, следует подойти к банкомату и произвести определенные манипуляции.

«Потерпевший под диктовку мошенника подключил услугу “Интернет-банк”, привязав к банковскому счету чужой номер сотового телефона. После этого со счета озерчанина пропало 393,9 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подробно о том, как не стать жертвой мошенников и других видах мошенничества можно узнать из памятки, размещенной на сайте ГУ МВД России по Челябинской области.