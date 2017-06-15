Опытные опера будут искать грабителей, отобравших у иностранца крупную сумму в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске у гражданина Армении вооруженные грабители отобрали 25 тыс. долларов, около 1 млн рублей и золотые украшения – для раскрытия преступления создана оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников регионального главка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По факту противоправных действий, совершенных 14 июня на Бродокалмакском тракте, проводится проверка. Создана оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников ГУ МВД России по Челябинской области. Проводимые сотрудниками полиции мероприятия находятся на особом контроле у руководства главка», – сообщили в пресс-центре ведомства.

Напомним, 14 июня на Бродокалмакском тракте, в 350 метрах от АЗС «Газпромнефть-Центр», у гражданина Армении двое вооруженных мужчин отобрали портфель с деньгами, а также золотые украшения. По предварительным данным, налетчики с пистолетом, подрезав автомобиль пострадавшего, вытащили его из салона, забрали около 1 млн рублей, 25 тыс. долларов и золото, после чего скрылись. Для поимки преступников вводился план «Перехват».

Другие подробности МВД пока не сообщает.