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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 2 июля 2017 года, 12:00

На Урале автоледи задавила пенсионерку, двигаясь задним ходом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главка.

Инцидент произошел в дневное время в субботу, 1 июля, на проспекте Ленина: управлявшая автомобилем Kia Ceed женщина 1985 года рождения при движении автотранспорта задним ходом совершила наезд на пенсионерку 1930 года рождения.

Пожилая женщина была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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Теги: новости магнитогорска, дтп в магнитогорске
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