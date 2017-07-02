На Урале автоледи задавила пенсионерку, двигаясь задним ходом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) полицейские устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием пешехода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главка.

Инцидент произошел в дневное время в субботу, 1 июля, на проспекте Ленина: управлявшая автомобилем Kia Ceed женщина 1985 года рождения при движении автотранспорта задним ходом совершила наезд на пенсионерку 1930 года рождения.

Пожилая женщина была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.