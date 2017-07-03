Мужчина упал на машину из окна 4 этажа в Озерске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Озерске (Челябинская область) мужчина упал на крышу автомобиля с четвертого этажа – сейчас пострадавший находится в реанимации, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как рассказали в городской службе спасения, инцидент произошел вечером 2 июля на улице Ленинградская. Мужчина 1983 года рождения выпал из окна четвертого этажа на крышу автомобиля Renault.

Прибывшие спасатели сняли пострадавшего с крыши авто и госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации с политравмой.

По данным полиции, незадолго до падения мужчина употреблял спиртное в компании своих знакомых. Во время застолья, предположительно, произошел скандал. Сейчас стражи порядка проводят по данному факту проверку и пытаются выяснить причины падения.