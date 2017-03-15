Младенец пострадал в ДТП на северо-западе Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Десятимесячный ребенок пострадал в дорожно-транспортном происшествии в Калининском районе Челябинска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«На проспекте Победы, возле дома 287, 34-летний водитель ВАЗ-217010 не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с остановившимся впереди Hyundai Accent, на пассажирском сиденье которого находился 10-месячный ребенок», – сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.

Там уточнили, что иномарка продвинулась вперед и совершила столкновение с ВАЗ-217030. В результате ДТП ребенок, который находился в детском кресле, получил травму головы.

По факту аварии проводится проверка.